Клуб Второй лиги уволил Евгения Яровенко и Олега Тарана

Футбольный клуб "Перемога", который выступает в группе Б Второй лиги, на своей странице в Facebook сообщил, что прекращает сотрудничество с главным тренером Евгением Яровенко и спортивным директором Олегом Тараном.

"Сегодня (в четверг, 19 ноября - прим.), по обоюдному согласию сторон, руководство футбольного клуба "Перемога" прекращает сотрудничество с главным тренером команды, Олимпийским чемпионом 1988 Евгением Яровенко и со спортивным директором клуба, лучшим футболистом Украины 1983 года - Олегом Тараном!

Футбольный клуб "Перемога" благодарен нашим легендарным специалистам за тот бесценный опыт, который они передали нашему клубу в начале становления на уровне Профессиональной футбольной лиги, и желаем Евгению Викторовичу и Олегу Анатольевичу новых успехов на тренерском поприще", - говорится в сообщении.

Клуб обещает позже обнародовать состав нового тренерского штаба.

Под руководством Яровенко "Перемога" в девяти матчах набрала 14 очков, благодаря чему расположилась на шестом месте. Отставание от лидера - "Металла" - составляет 15 баллов, впрочем, от "Кривбасса", идущего вторым, лишь четыре пункта.