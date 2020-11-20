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Андрей Пархоменко подал в отставку после шести лет во главе Балкан

Вторая лига
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Конец длительному сотрудничеству

Андрей Пархоменко подал в отставку после шести лет во главе Балкан
Новина українською

Главный тренер зарянских "Балкан", выступающих во Второй лиге, Андрей Пархоменко объявил, что покидает команду. По его словам, настал момент, когда и клубу, и ему нужны кардинальные перемены.

Пархоменко возглавил "Балканы" в 2015 году. Под его руководством зарянская команда дважды выигрывала любительский чемпионат Украины. В дебютном сезоне среди профессионалов "Балканы" заняли четвертое место и играли переходные матчи за право повыситься в классе с "Сумами". Команда Пархоменко проиграла, но все равно получила место в Первой лиге, где провела три сезона.

В чемпионате 2019/2020 "Балканы" заняли 14 место и сохранили прописку в Первой лиге, однако клуб решил продолжить выступления во Второй. Сейчас "Балканы" десятые в группе Б.

Добавим, что Андрей Пархоменко тренировал также "Днестр" и "Одессу", будучи игроком, выступал за "Таврию", "Ниву" Тернополь, "Одесса", "Черноморец", "Шериф" и другие команды.

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В статье: Андрей Пархоменко Балканы (Заря)
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