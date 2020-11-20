Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр (Черкассы) - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
Подопечные Столовицкого попытаются дать бой фавориту
После длительной паузы в выступлениях возвращается на просторы Второй лиги черкасский "Днепр". Подопечные Игоря Столовицкого примут одного из лидеров...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Был в Баварии, его хотел Шахтер, сейчас играет за Шальке. Интервью игрока юношеской сборной Украины
- Игрок Александрии мог стать врачом, а сейчас вне футбола ездит на рыбалку
- Вторая лига. Карпаты остаются последними, Оболонь-2 сильнее в очном матче
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...