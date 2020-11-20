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Вторая лига. Гол капитана приносит тяжелую победу Металлургу
Обыграть "Днепр"в Черкассах оказалось задачей не из легких
ДНЕПР - МЕТАЛЛУРГ 0:1 (0:0)
Гол: Сарапий (61)
В течение часа игрового времени запорожский "Металлург" не мог забить сопернику, который только вышел из самоизоляции. Тем не менее, после розыгрыша углового с левого фланга, Эдуарду Сарапию все же удалось найти брешь в редуте "Днепра" ударом головой.
С пятью голами в активе капитан МеталЗапа вышел на третье место в списке бомбардиров группы Б, которое делит с представителем "Металла"Владиславом Нехтием. Команда Владимира Микитина же, набрав 20 очков, поднялась на второе место, потеснив с него "Кривбасс". Однако у подопечных Геннадия Приходько есть игра в запасе.
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