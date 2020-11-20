  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Гол капитана приносит тяжелую победу Металлургу
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Гол капитана приносит тяжелую победу Металлургу

Вторая лига
(2 голосов)

Обыграть "Днепр"в Черкассах оказалось задачей не из легких

Вторая лига. Гол капитана приносит тяжелую победу Металлургу
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ДНЕПР - МЕТАЛЛУРГ 0:1 (0:0)

Гол: Сарапий (61)

В течение часа игрового времени запорожский "Металлург" не мог забить сопернику, который только вышел из самоизоляции. Тем не менее, после розыгрыша углового с левого фланга, Эдуарду Сарапию все же удалось найти брешь в редуте "Днепра" ударом головой.

С пятью голами в активе капитан МеталЗапа вышел на третье место в списке бомбардиров группы Б, которое делит с представителем "Металла"Владиславом Нехтием. Команда Владимира Микитина же, набрав 20 очков, поднялась на второе место, потеснив с него "Кривбасс". Однако у подопечных Геннадия Приходько есть игра в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Днепр (Черкассы) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...