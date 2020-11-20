Вторая лига. Гол капитана приносит тяжелую победу Металлургу

ДНЕПР - МЕТАЛЛУРГ 0:1 (0:0)

Гол: Сарапий (61)

В течение часа игрового времени запорожский "Металлург" не мог забить сопернику, который только вышел из самоизоляции. Тем не менее, после розыгрыша углового с левого фланга, Эдуарду Сарапию все же удалось найти брешь в редуте "Днепра" ударом головой.

С пятью голами в активе капитан МеталЗапа вышел на третье место в списке бомбардиров группы Б, которое делит с представителем "Металла"Владиславом Нехтием. Команда Владимира Микитина же, набрав 20 очков, поднялась на второе место, потеснив с него "Кривбасс". Однако у подопечных Геннадия Приходько есть игра в запасе.