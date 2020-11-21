Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Кривбасс едет к Черкащине, Карпаты принимают Ужгород - смотреть онлайн, видеотрансляции
Также очередные матчи "Чайки" и "Таврии"
ЧЕРКАЩИНА - КРИВБАС (13:00)
НИКОЛАЕВ-2 - ТАВРИЯ
ЧАЙКА - ЧЕРНИГОВ
КАРПАТЫ (Львов) - УЖГОРОД (14:00)
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