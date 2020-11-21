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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Кривбасс едет к Черкащине, Карпаты принимают Ужгород - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
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Также очередные матчи "Чайки" и "Таврии"

Вторая лига. Кривбасс едет к Черкащине, Карпаты принимают Ужгород - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

ЧЕРКАЩИНА - КРИВБАС (13:00)

НИКОЛАЕВ-2 - ТАВРИЯ

ЧАЙКА - ЧЕРНИГОВ

КАРПАТЫ (Львов) - УЖГОРОД (14:00)

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Ужгород МФК Николаев-2 Черкащина (Черкассы) ФК Чернигов Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь)
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