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Санжар: Все обещанное руководителями Карпат недавно полностью получил

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты раздают долги

Санжар: Все обещанное руководителями Карпат недавно полностью получил
Новина українською

Экс-тренер "Карпат" Роман Санжар заявил о том, что нынешнее руководство клуба рассчиталось с ним по старым задолженностям.

"Следил за матчами "Карпат" в первой части сезона. Где бы ни выступала эта команда, всегда буду переживать за нее, ведь во Львове оставил часть своего сердца, пусть по разным причинам не удалось воплотить в жизнь все задуманное в профессиональном плане.

Ребята, конечно, еще очень молоды, отсюда и не самые лучшие результаты. Но с другой стороны они имеют уникальную возможность уже с 16 лет выстрелить на профессиональном уровне и заявить о себе. Знаю, что с желанием там все в порядке - поверьте, глаза там горят! Пусть результат не давит, в ситуации "Карпат" ребятам сейчас необходимо набраться сил во время зимней паузы и качественно подготовиться к матчам, которые остались.

Тем более, что от футбола ничего не будет отвлекать - клуб продолжает закрывать все задолженности, что очень важно для стабильного будущего. Знаю об этом на собственном опыте: оставлял "Карпаты" в очень трудное время в плане финансов, но все обещанное руководителями клуба недавно полностью получил. Эти люди держат свое слово.

Искренне желаю клуба успехов, развития и побед. Болельщики "Карпат" заслужили это как никто другой", - сказал Санжар.

Напомним, что Санжар работал в "Карпатах" с сентября 2019 по июль 2020 года.

Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Карпаты" вылетели из УПЛ из-за неявки на два календарных матча. В данный момент команда выступает во Второй лиге.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
23.11.2020 в 19:53
Зовсім нецікаво стало дивитися Упл після того як Карпати неграють там ,такі дикі матчі як минай -інгулець чи рух-колосі так далі просто нецікаво невже примєр ліга нерозоміє що вбиває інтерес до нашого чемпіонату ,розомію коли одна така команда а коли таких команд 6 (колос,рух,минай,інголець,олімпік,шахтар 2, то хто це буде дивитися
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