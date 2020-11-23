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Санжар: Все обещанное руководителями Карпат недавно полностью получил
Карпаты раздают долги
Экс-тренер "
"Следил за матчами "Карпат" в первой части сезона. Где бы ни выступала эта команда, всегда буду переживать за нее, ведь во Львове оставил часть своего сердца, пусть по разным причинам не удалось воплотить в жизнь все задуманное в профессиональном плане.
Ребята, конечно, еще очень молоды, отсюда и не самые лучшие результаты. Но с другой стороны они имеют уникальную возможность уже с 16 лет выстрелить на профессиональном уровне и заявить о себе. Знаю, что с желанием там все в порядке - поверьте, глаза там горят! Пусть результат не давит, в ситуации "Карпат" ребятам сейчас необходимо набраться сил во время зимней паузы и качественно подготовиться к матчам, которые остались.
Тем более, что от футбола ничего не будет отвлекать - клуб продолжает закрывать все задолженности, что очень важно для стабильного будущего. Знаю об этом на собственном опыте: оставлял "Карпаты" в очень трудное время в плане финансов, но все обещанное руководителями клуба недавно полностью получил. Эти люди держат свое слово.
Искренне желаю клуба успехов, развития и побед. Болельщики "Карпат" заслужили это как никто другой", - сказал Санжар.
Напомним, что Санжар работал в "Карпатах" с сентября 2019 по июль 2020 года.
Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Карпаты" вылетели из УПЛ из-за неявки на два календарных матча. В данный момент команда выступает во Второй лиге.
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