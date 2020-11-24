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Перемога объявила имя нового главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Команду принял 32-летний Павел Таран

Перемога объявила имя нового главного тренера
Новина українською

"Перемога" официально представила нового главного тренера команды.

Им стал 32-летний Павел Таран, который ранее уже работал в днепровском клубе.

Его ассистентами будут Сергей Башкиров, Геннадий Жилкин и Евгений Коваленко.

Напомним, что на данный момент "Перемога" идет на 7-м месте в группе Б Второй лиги.

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В статье: Перемога (Днепр) Павел Таран
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