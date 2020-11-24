Перемога объявила имя нового главного тренера

" Перемога " официально представила нового главного тренера команды.

Им стал 32-летний Павел Таран, который ранее уже работал в днепровском клубе.

Его ассистентами будут Сергей Башкиров, Геннадий Жилкин и Евгений Коваленко.

Напомним, что на данный момент "Перемога" идет на 7-м месте в группе Б Второй лиги.