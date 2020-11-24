Вторая лига
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Перемога объявила имя нового главного тренера
Команду принял 32-летний Павел Таран
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Им стал 32-летний Павел Таран, который ранее уже работал в днепровском клубе.
Его ассистентами будут Сергей Башкиров, Геннадий Жилкин и Евгений Коваленко.
Напомним, что на данный момент "Перемога" идет на 7-м месте в группе Б Второй лиги.
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Источник:Страница Перемоги в Фейсбук
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