Совершенно секретно! Сегодня прошел матч Второй лиги - Черкащина обыграла Яруд

Без анонсов и видеосопровождения сегодня в Белозерье состоялся перенесенный поединок 8-го тура Второй лиги в группе Б, в котором "Черкащина" минимально переиграла мариупольский "Яруд".

К сожалению, ФК Черкащина не ведет трансляцию матча на YouTube, поэтому текущий счет и сыгранное время можно смотреть в текстовом он-лайне на сайте ПФЛ http://pfl.ua/games/31343/online-report Опубликовано ФК ЯРУД Среда, 25 ноября 2020 г.

Единственный гол на 50-й минуте забил Юрий Малей. Победа позволила подопечным Анатолия Бессмертного сравняться с "Кривбассом" в борьбе за четвертую стрчоку. Напомним, что конкуренты сыграли между собой вничью в 12-м туре на прошлых выходных (1:1). Тогда автор гола в сегодняшнем поединке отметился результативной передачей.

ЧЕРКАЩИНА - ЯРУД 1:0 (0:0)

Гол: Малей (50)

Черкащина: Старченко, Дмитренко, Климаков, Олейник, Гарванко, Долинский, Яцик, Пичугин, Кабанюк, Малей, Сулейман.

Яруд: Гончаренко, Мясников, Саенко, Аркуша, Пелипак, Тишининов, Матвеев, Корицкий, Назаренко, Литовченко, Сандрак-Виницкий.

Завтра также будут сыграны две встречи. В группе А "Рубикон" примет "Ужгород"в перенесенной встрече 10-го тура. В рамках этого же игрового дня состоится перенесенный матч между "Никополем" и "Таврией" в группе Б. Точное время начала встреч пока неизвестно.