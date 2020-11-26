  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Рубикон - Ужгород и Оболонь-2 - Чайка, смотреть онлайн, видеотрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Рубикон - Ужгород и Оболонь-2 - Чайка, смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Два матча группы А

Вторая лига. Рубикон - Ужгород и Оболонь-2 - Чайка, смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

В 10-м туре должны были сыграть "Рубикон" и "Ужгород", а матч "Оболонь-2" - "Чайка" не состоялся вовремя в рамках 11-го игрового дня.

РУБИКОН - УЖГОРОД

ОБОЛОНЬ-2 - ЧАЙКА

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Ужгород Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...