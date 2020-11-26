Вторая лига
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Вторая лига. Рубикон - Ужгород и Оболонь-2 - Чайка, смотреть онлайн, видеотрансляции
Два матча группы А
В 10-м туре должны были сыграть "Рубикон" и "Ужгород", а матч "Оболонь-2" - "Чайка" не состоялся вовремя в рамках 11-го игрового дня.
РУБИКОН - УЖГОРОД
ОБОЛОНЬ-2 - ЧАЙКА
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