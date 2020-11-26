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Галич сильнее Львова в товарищеском матче Карпат

Вторая лига
(2 голосов)

Желтые уверенно обыграли зеленых во второй раз за осень

Галич сильнее Львова в товарищеском матче Карпат
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пользуясь хорошей погодой, "Карпаты" решили провести товарищеский поединок между собой перед отпуском.

До перерыва инициативой владели гости, которые и в таблице группы А Второй лиге идут намного выше львовских коллег. Правда наиболее опасный момент был именно у "Карпат" со Львова, которые попали в каркас.

Тем не менее, под занавес первой половины игры Ярослав Деда открыл счет, первым успев к навесу Богдана Козака с углового и точно пробив головой. Форвард-гренадер, таким образом, забил родной команде.

После перерыва Евгений Седов продемонстрировал технику и нашел позицию для точного удара, голкипер "зеленых" выручить свою команду не смог. Стоит отметить, что во втором тайме львовские "Карпаты" действовали более робко в атаке и чаще ошибались в обороне, что стало уже отличительной чертой команды в ноябрьских матчах...

После сегодняшних результатов игр с участием "Ужгорода" и "Чайки", а именно гостевых побед конкурентов Галича, даже пятое место для "Карпат" впору считать успехом. О чем-то большем в плане достижений в турнирной таблице впору будет говорить уже весной, после сборов. Львовяне же последние в группе А, но общеизвестно, что в сезоне 2020/21 спортивных задач перед командой нет.

КАРПАТЫ (Львов) - КАРПАТЫ (Галич) 0:2 (0:1)
Голы: Деда (43), Седов (67)

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В статье: Карпаты (Львов) Карпаты (Галич)
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