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Карпаты Львов - Карпаты Галич: смотреть онлайн, видеотрансляция товарищеского поединка

Вторая лига
(2 голосов)

Закончив осеннюю часть чемпионата, команды решили сыграть спаринг

Карпаты Львов - Карпаты Галич: смотреть онлайн, видеотрансляция товарищеского поединка
Новина українською

В чемпионате поединок между двумя "Карпатами" принес домашнюю победу коллективу из Галича со счетом 3:1. Сегодня на стадионе "Украина" состоится репетиция встречи второго круга.

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В статье: Карпаты (Львов) Карпаты (Галич)
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