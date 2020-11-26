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Карпаты Львов - Карпаты Галич: смотреть онлайн, видеотрансляция товарищеского поединка
Закончив осеннюю часть чемпионата, команды решили сыграть спаринг
В чемпионате поединок между двумя "Карпатами" принес домашнюю победу коллективу из Галича со счетом 3:1. Сегодня на стадионе "Украина" состоится репетиция встречи второго круга.
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