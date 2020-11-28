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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никополь - Таврия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Доигровка 10-го тура в группе Б

Никополь - Таврия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Матч не был сыгран в срок из-за того, что "Никополь" находился на самоизоляции.

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В статье: Вторая лига ФК Никополь Таврия (Симферополь)
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