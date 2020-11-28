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Вторая лига. Таврия уверенно переиграла Никополь и ушла второй на каникулы

Вторая лига
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Команда Сергея Шевченко с запасом одолела аутсайдера

Вторая лига. Таврия уверенно переиграла Никополь и ушла второй на каникулы
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

До перерыва в никопольском поединке не было голов, хотя преимущество "Таврии" чувствовалось отчетливо. Во втором тайме же начала сказываться "пропасть" между командами в плане физики, все же трехнедельный простой "Никополя" явно не пошел на пользу подопечным Варжеленко.

Атаку на первый гол разогнал Анатолий Масалов, который продвинулся левым флангом и навесил в штрафную площадку. Вадим Гриппа головой сбросил на Бойко и тот, также головой, расстрелял вратаря хозяев. Вскоре очередная активность Масалова слева привела ко второму взятию ворот Богдана - пас капитана симферопольцев был перехвачен, но мяч попал к Алексею Бойко, который нашел передачей Соколана. Евгению поразить ворота с пары метров не составило труда - игра была сделана!

"Таврия" уходит на зимний перерыв на чистом втором месте, имея трехочковый гандикап перед "Металлургом" и четырехочковый по сравнению с "Кривбассом" и "Черкащиной".

"Никополь" уверенно одиннадцатый, команда Григория Варжеленко вместе с "Ярудом" и "Николаевом-2" носит статус безнадежных аутсайдеров группы Б перед весенней частью сезона.

Никополь - Таврия 0:2 (0:0)
Голы: Бойко (54), Соколан (64)
Никополь: Богдан, Двали, Катеруша, Полянский, Слищенко, Адаменко, Донец, Богочаров, Омельченко, Левенец, Жуков.
Таврия: Онопко, Максименко, Чмеленко, Клочко, Гриппа, Окатый, Вакулинский, Масалов, Захарченко, Бочак, Бойко.

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В статье: Вторая лига ФК Никополь Таврия (Симферополь)
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