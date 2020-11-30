  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Харьковский Металл подписал украинца из Испании
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковский Металл подписал украинца из Испании

Вторая лига
(1 голосов)

Евгений Подлепенец вернулся в Украину

Харьковский Металл подписал украинца из Испании
Новина українською

Харьковский "Металл" подписал 22-летнего украинского хавбека Евгения Подлепенеца.

Ранее хавбек выступал за запорожский "Металлург" и испанский "Депортиво" (3-й по силе дивизион Испании).

Агент футболиста Иван Ищенко так прокомментировал трансфер своего клиента в ФК "Металл":

"У Евгения были предложения из Испании и Греции. Но на меня вышли руководители ФК "Металл", и их аргументы оказались более чем убедительными. Стороны пришли к обоюдной договоренности о подписании долгосрочного контракта, финансовая сторона не разглашается. Руководство ФК "Металл" проявило максимальную настойчивость и солидность в переговорах. Нам поступило предложение, от которого нельзя отказаться. При выборе продолжения карьеры мы учли динамику развития и перспективу проекта ФК "Металл" – это стало весомым аргументом в пользу харьковского клуба".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металл (Харьков) Евгений Подлепенец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...