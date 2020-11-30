Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харьковский Металл подписал украинца из Испании
Евгений Подлепенец вернулся в Украину
Харьковский "
Ранее хавбек выступал за запорожский "Металлург" и испанский "Депортиво" (3-й по силе дивизион Испании).
Агент футболиста Иван Ищенко так прокомментировал трансфер своего клиента в ФК "Металл":
"У Евгения были предложения из Испании и Греции. Но на меня вышли руководители ФК "Металл", и их аргументы оказались более чем убедительными. Стороны пришли к обоюдной договоренности о подписании долгосрочного контракта, финансовая сторона не разглашается. Руководство ФК "Металл" проявило максимальную настойчивость и солидность в переговорах. Нам поступило предложение, от которого нельзя отказаться. При выборе продолжения карьеры мы учли динамику развития и перспективу проекта ФК "Металл" – это стало весомым аргументом в пользу харьковского клуба".
Популярное сейчас
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг
- Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков
- Вторая лига. Ужгород и Чайка побеждают на выезде в Киевской области
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО