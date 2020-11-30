Харьковский Металл подписал украинца из Испании

Харьковский " Металл " подписал 22-летнего украинского хавбека Евгения Подлепенеца.

Ранее хавбек выступал за запорожский "Металлург" и испанский "Депортиво" (3-й по силе дивизион Испании).

Агент футболиста Иван Ищенко так прокомментировал трансфер своего клиента в ФК "Металл":

"У Евгения были предложения из Испании и Греции. Но на меня вышли руководители ФК "Металл", и их аргументы оказались более чем убедительными. Стороны пришли к обоюдной договоренности о подписании долгосрочного контракта, финансовая сторона не разглашается. Руководство ФК "Металл" проявило максимальную настойчивость и солидность в переговорах. Нам поступило предложение, от которого нельзя отказаться. При выборе продолжения карьеры мы учли динамику развития и перспективу проекта ФК "Металл" – это стало весомым аргументом в пользу харьковского клуба".