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Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
Карпаты-1, Карпаты-2 и Карпаты-3
ФК "
"Карпаты" держатся во Второй лиге ради того, чтобы получить деньги за трансфер Карраскаля - там речь идет о миллионах евро.
Только лишь эти деньги получат - клуб будет ликвидирован в конце сеона. Куда будут потрачены эти деньги? На обновленные "Карпаты" - это Галич-Бурштын. Будет такая история. Позволят ли им стать львовскими "Карпатами"? Все равно это будет Галич-Бурштын. А настоящие "Карпаты" будут ликвидированы в конце сезона.
Есть еще и третьи "Карпаты", но это больше политический проект, не думаю, что там есть особая перспектива.
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