Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба

ФК " Карпаты " Львов, который играет во Второй лиге, исчезнет после того, как аргентинский "Ривер Плейт" рассчитается за трансфер хавбека Хорхе Карраскаля [речь шла о долге в 3 млн евро, из них 1,25 аргентинский клуб выплатил летом ], - сказал журналист Игорь Цыганык.

"Карпаты" держатся во Второй лиге ради того, чтобы получить деньги за трансфер Карраскаля - там речь идет о миллионах евро.

Только лишь эти деньги получат - клуб будет ликвидирован в конце сеона. Куда будут потрачены эти деньги? На обновленные "Карпаты" - это Галич-Бурштын. Будет такая история. Позволят ли им стать львовскими "Карпатами"? Все равно это будет Галич-Бурштын. А настоящие "Карпаты" будут ликвидированы в конце сезона.

Есть еще и третьи "Карпаты", но это больше политический проект, не думаю, что там есть особая перспектива.