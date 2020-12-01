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Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты-1, Карпаты-2 и Карпаты-3

Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
Новина українською

ФК "Карпаты" Львов, который играет во Второй лиге, исчезнет после того, как аргентинский "Ривер Плейт" рассчитается за трансфер хавбека Хорхе Карраскаля [речь шла о долге в 3 млн евро, из них 1,25 аргентинский клуб выплатил летом], - сказал журналист Игорь Цыганык.

"Карпаты" держатся во Второй лиге ради того, чтобы получить деньги за трансфер Карраскаля - там речь идет о миллионах евро.

Только лишь эти деньги получат - клуб будет ликвидирован в конце сеона. Куда будут потрачены эти деньги? На обновленные "Карпаты" - это Галич-Бурштын. Будет такая история. Позволят ли им стать львовскими "Карпатами"? Все равно это будет Галич-Бурштын. А настоящие "Карпаты" будут ликвидированы в конце сезона.

Есть еще и третьи "Карпаты", но это больше политический проект, не думаю, что там есть особая перспектива.

Читайте такжеЮрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты
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В статье: Вторая лига Игорь Цыганык Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Карпаты (Галич)
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Источник:
Football Hub

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