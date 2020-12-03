Вице-президент винницкой Нивы подал в отставку

Вице-президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров подал в отставку.

Как сообщил сам Кудияров, он "устал бегать с протянутой рукой по кабинетам, каждые полгода просить средства на существование клуба".

Напомним, что "Нива" живет за счет средства винницкого горсовета и ОГА и в последние годы испытывает финансовые проблемы. Так, бюджет клуба на нынешний сезон был закрыт лишь частично и ходят слухи, что клуб зимой попросту может прекратить существование.

Также стоит отметить, что президентом "Нивы" с января 2019 является лидер винницких ультрас Дмитрий Рогозюк , в то время как Кудияров работал вице-президентом еще при экс-главе клуба Василии Вовке.

После осенней части сезона "Нива" расположилась на 12 (из 14-ти) месте в турнирной таблице группы А Второй лиги.