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Вице-президент винницкой Нивы подал в отставку
У клуба серьезные финансовые проблемы
Вице-президент
Как сообщил сам Кудияров, он "устал бегать с протянутой рукой по кабинетам, каждые полгода просить средства на существование клуба".
Напомним, что "Нива" живет за счет средства винницкого горсовета и ОГА и в последние годы испытывает финансовые проблемы. Так, бюджет клуба на нынешний сезон был закрыт лишь частично и ходят слухи, что клуб зимой попросту может прекратить существование.
Также стоит отметить, что президентом "Нивы" с января 2019
После осенней части сезона "Нива" расположилась на 12 (из 14-ти) месте в турнирной таблице группы А Второй лиги.
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