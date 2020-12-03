  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вице-президент винницкой Нивы подал в отставку
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент винницкой Нивы подал в отставку

Вторая лига
(1 голосов)

У клуба серьезные финансовые проблемы

Вице-президент винницкой Нивы подал в отставку
Новина українською

Вице-президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров подал в отставку.

Как сообщил сам Кудияров, он "устал бегать с протянутой рукой по кабинетам, каждые полгода просить средства на существование клуба".

Напомним, что "Нива" живет за счет средства винницкого горсовета и ОГА и в последние годы испытывает финансовые проблемы. Так, бюджет клуба на нынешний сезон был закрыт лишь частично и ходят слухи, что клуб зимой попросту может прекратить существование.

Также стоит отметить, что президентом "Нивы" с января 2019 является лидер винницких ультрас Дмитрий Рогозюк, в то время как Кудияров работал вице-президентом еще при экс-главе клуба Василии Вовке.

После осенней части сезона "Нива" расположилась на 12 (из 14-ти) месте в турнирной таблице группы А Второй лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Винница) Вадим Кудияров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo33
03.12.2020 в 16:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 16:48
Зачем эта тягомотина?! Нек клуба в Виннице!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...