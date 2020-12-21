Главный тренер винницкой Нивы: Ожидаем поддержку представителей властных структур

Главный наставник винницкой "Нивы" Олег Шумовицький прокомментировал будущее команды и своих подопечных:

"Ситуация напряженная, но не безнадежная. Команда отправилась в отпуск с месячной задолженности по зарплате. Неопределенность появилась после того, как в отставку ушел исполняющий обязанности президента клуба Вадим Кудиярова, ведь многие организационные вопросы были на нем. После удачного выступления "Нивы" в розыгрыше Кубка Украины несколько моих подопечных уже побывали на просмотре в более именитых командах, однако изменят ли они "прописку" станет известно в начале следующего года.

Тем не менее, надеюсь, что "Нива", команда с богатой историей, не исчезнет, ​​что подставят плечо представители властных структур и вопрос с финансированием на весеннюю часть чемпионата будет решен. Тем более что теперь интересы "Нивы" есть кому лоббировать: недавно депутатом облсовета стал председатель Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин", - сказал тренер.