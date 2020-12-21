Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер винницкой Нивы: Ожидаем поддержку представителей властных структур
Тяжелые времена у команды Второй Лиги
Главный наставник винницкой "Нивы" Олег Шумовицький прокомментировал будущее команды и своих подопечных:
"Ситуация напряженная, но не безнадежная. Команда отправилась в отпуск с месячной задолженности по зарплате. Неопределенность появилась после того, как в отставку ушел исполняющий обязанности президента клуба Вадим Кудиярова, ведь многие организационные вопросы были на нем. После удачного выступления "Нивы" в розыгрыше Кубка Украины несколько моих подопечных уже побывали на просмотре в более именитых командах, однако изменят ли они "прописку" станет известно в начале следующего года.
Тем не менее, надеюсь, что "Нива", команда с богатой историей, не исчезнет, что подставят плечо представители властных структур и вопрос с финансированием на весеннюю часть чемпионата будет решен. Тем более что теперь интересы "Нивы" есть кому лоббировать: недавно депутатом облсовета стал председатель Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин", - сказал тренер.
После первой части сезона "Нива" занимает предпоследнее, двенадцатое, место в таблице Второй Лиги группы А, опережая последние "Карпаты" на два очка. В активе команды всего две победы в чемпионате, а также выход в 1/8 финала Кубка Украины, где винничане уступили "Колосу".
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед – Лидс 6:2. Тактический суицид Бьелсы привёл к полному разгрому
- Тюрам может получить дисквалификацию на шесть матчей за плевок в лицо соперника
- Следим за соперником Динамо: Брюгге - Гент. Аудио онлайн трансляция украинского дерби
- Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:18 Зарубежные Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес
- 19:53 Украинские Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию
- 13:51 Украинские Экс-футболист, экс-тренер. Не стало одного из лучших специалистов львовского футбола