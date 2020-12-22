Болотников: За месяц онлайн-магазин Карпат продал товаров на 125 тысяч гривен. Больше только у Динамо и Шахтера

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников рассказал об успехах нового онлайн-магазина львовского клуба.

"Прошел ровно месяц с момента его открытия. Наш коммерческий директор сказал, что мы продали 370 товаров на сумму 125 000 гривен, это почти 200 заказов. Больше цифры разве что у "Динамо" и "Шахтера".

Сейчас самые популярные товары – елочные игрушки, а когда мы только открылись – футболки. Думаю, у нас самая лучшая форма в украинском футболе", – сказал Болотников.

Напомним, что "Карпаты" после осенней части сезона в своей группе Второй лиги занимают предпоследнее место, имея в активе 4 балла.