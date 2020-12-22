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Болотников: За месяц онлайн-магазин Карпат продал товаров на 125 тысяч гривен. Больше только у Динамо и Шахтера

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты обновили свой онлайн-магазин

Болотников: За месяц онлайн-магазин Карпат продал товаров на 125 тысяч гривен. Больше только у Динамо и Шахтера
Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников рассказал об успехах нового онлайн-магазина львовского клуба.

"Прошел ровно месяц с момента его открытия. Наш коммерческий директор сказал, что мы продали 370 товаров на сумму 125 000 гривен, это почти 200 заказов. Больше цифры разве что у "Динамо" и "Шахтера".

Сейчас самые популярные товары – елочные игрушки, а когда мы только открылись – футболки. Думаю, у нас самая лучшая форма в украинском футболе", – сказал Болотников.

Напомним, что "Карпаты" после осенней части сезона в своей группе Второй лиги занимают предпоследнее место, имея в активе 4 балла.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
23.12.2020 в 00:31
Зараз найпопулярніші товари - ялинкові іграшки, а коли ми тільки відкрилися - футболки. Після іграшок будуть ялинки, пізніше перед Пасхою - яйця, дальше картоплю садити- лопати. Нові Карпати- нові методи заробітку. ( на зарплату сторожів та прибиральниці заробили)
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