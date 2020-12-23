Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второлиговский Никополь сменил главного тренера
Команду принял Евгений Яровенко
Тренерские перестановки произошли в штабе второлиговского "
Новым главным тренером назначен Евгений Яровенко. Предыдущий наставник команды Григорий Варжеленко отныне будет занимать должность начальника команды.
Последним местом работы Яровенко была "Перемога". Ранее специалист, среди прочих, также работал с запорожским "Металлургом", "Нефтяником", казахстанским "Таразом".
Отметим, что на зимнюю паузу "Никополь" ушел, занимая десятое место в группе Б Второй лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Facebook Никополя
Популярное сейчас
- Поражение отменяется. Наполи выиграл апелляцию по несыгранному матчу с Ювентусом
- Поворознюк о трансферах Ингульца: Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить
- Александрия попрощается с 5 игроками
- Болотников: За месяц онлайн-магазин Карпат продал товаров на 125 тысяч гривен. Больше только у Динамо и Шахтера
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 00:10 Украинские Главный тренер винницкой Нивы: Ожидаем поддержку представителей властных структур
- 10:18 Зарубежные Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес
- 19:53 Украинские Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...