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Второлиговский Никополь сменил главного тренера

Вторая лига
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Команду принял Евгений Яровенко

Второлиговский Никополь сменил главного тренера
Новина українською

Тренерские перестановки произошли в штабе второлиговского "Никополя".

Новым главным тренером назначен Евгений Яровенко. Предыдущий наставник команды Григорий Варжеленко отныне будет занимать должность начальника команды.

Последним местом работы Яровенко была "Перемога". Ранее специалист, среди прочих, также работал с запорожским "Металлургом", "Нефтяником", казахстанским "Таразом".

Отметим, что на зимнюю паузу "Никополь" ушел, занимая десятое место в группе Б Второй лиги.

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В статье: Евгений Яровенко ФК Никополь
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Источник:
Facebook Никополя

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