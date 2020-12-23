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Олег Красноперов может войти в тренерский штаб команды Второй лиги

Вторая лига
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Из Мариуполя

Олег Красноперов может войти в тренерский штаб команды Второй лиги
Новина українською

В тренерский штаб "Яруда" из Второй лиги может войти бывший футболист, 40-летний коуч Олег Красноперов, сообщает Sport Arena.

До этого он тренировал любительский "Легион" из Полтавы, был в тренерском штабе Виталия Косовского в "Ворскле".

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Мариупольский "Яруд" сейчас возглавляет Владимир Киликевич, команда занимает предпоследнее, 12 место в группе Б Второй лиги. В 9 матчах чемпионата - лишь одна победа и две ничьи.

Красноперов во время карьеры игрока в 2002-2008 годах выступал за мариупольский "Ильичевец" (сегодня - ФК "Мариуполь").

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В статье: Олег Красноперов Вторая лига Владимир Киликевич Виталий Косовский Яруд (Мариуполь)
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Источник:
Sport Arena

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