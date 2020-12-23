Олег Красноперов может войти в тренерский штаб команды Второй лиги

В тренерский штаб " Яруда " из Второй лиги может войти бывший футболист, 40-летний коуч Олег Красноперов, сообщает Sport Arena.

До этого он тренировал любительский "Легион" из Полтавы, был в тренерском штабе Виталия Косовского в "Ворскле".

Мариупольский "Яруд" сейчас возглавляет Владимир Киликевич, команда занимает предпоследнее, 12 место в группе Б Второй лиги. В 9 матчах чемпионата - лишь одна победа и две ничьи.

Красноперов во время карьеры игрока в 2002-2008 годах выступал за мариупольский "Ильичевец" (сегодня - ФК "Мариуполь").