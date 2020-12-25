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Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги

Вторая лига
(2 голосов)

Если кто-то захочет сняться с соревнований

Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги
Новина українською

Президент второлиговых "Карпат" из Галича Владимир Магаль высказался об амбициях клуба относительно выступлений в Первой лиге.

Если, не дай Бог, одна из команд Первой лиги прекратит свое существование, и если ПФЛ обратится к нам с просьбой заменить ее, чтобы не нарушался спортивный принцип, то мы, пожалуй, согласимся. Продемонстрируем свои активы и возможности, дадим необходимые финансовые гарантии.

Это все маловероятно, но я в жизни еще не такое видел. Мы же жители Галичины, древнего города Галич. У нас здесь все немного магическое и мистическое.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Карпаты (Галич) Владимир Магаль
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.12.2020 в 11:28
поясните плз для ламеров - Карпаты Галич это типо те возрожденные Карпаты Смалийчука?
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0
0
hochu.piva (Краматорск)
25.12.2020 в 11:08
Полесье на подходе
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.12.2020 в 10:59
На Гірник-Спорт, свілога, натякає. Не потрібні в Першій лізі ніякі галицькі Карпати з їхньої "містикою" (читай - "брудними закулісними іграми"). Створіть свою лігу "Карпат", з них - десять львівських, і грайте собі на здоров'я.
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+1
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Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 09:35
Не здивуюся, що зроблять рокіровку із Вересом у вишці.
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0
0
Dardolis (Первомайск)
25.12.2020 в 09:17
Продажа месте в вышке Вереса не осталась бесследно....Теперь команды будут торговать места, не удивлюсь, если уже место готовое, кто-то снимает команду, кто-то ставит...
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+2
0


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