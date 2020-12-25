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Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги
Если кто-то захочет сняться с соревнований
Президент второлиговых "
Если, не дай Бог, одна из команд Первой лиги прекратит свое существование, и если ПФЛ обратится к нам с просьбой заменить ее, чтобы не нарушался спортивный принцип, то мы, пожалуй, согласимся. Продемонстрируем свои активы и возможности, дадим необходимые финансовые гарантии.
Это все маловероятно, но я в жизни еще не такое видел. Мы же жители Галичины, древнего города Галич. У нас здесь все немного магическое и мистическое.
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