Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги

Президент второлиговых " Карпат " из Галича Владимир Магаль высказался об амбициях клуба относительно выступлений в Первой лиге.

Если, не дай Бог, одна из команд Первой лиги прекратит свое существование, и если ПФЛ обратится к нам с просьбой заменить ее, чтобы не нарушался спортивный принцип, то мы, пожалуй, согласимся. Продемонстрируем свои активы и возможности, дадим необходимые финансовые гарантии.

Это все маловероятно, но я в жизни еще не такое видел. Мы же жители Галичины, древнего города Галич. У нас здесь все немного магическое и мистическое.