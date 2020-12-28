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Санжар составил топ-5 из игроков Карпат, которых ему приходилось тренировать

Вторая лига
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Сегодня из них в "Карпатах" уже никого нет

Санжар составил топ-5 из игроков Карпат, которых ему приходилось тренировать
Новина українською

Бывшего наставника "Карпат" Романа Санжара попросили назвать топ-5 игроков, которых он тренировал во Львове, по потенциалу и мастерством.

Сергей Вакуленко, Егор Назарина, Дима Кльоц, Олег Кудрик и Владислав Дубинчак.

Вот выделил именно их. Хотя хороших футболистов было много. Тот же Мартинс, Тим Халл, Дженнингс, Алексей Сыч и Ростик Лях.

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В статье: Вторая лига Роман Санжар Карпаты (Львов)
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