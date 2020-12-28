Вторая лига
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Санжар составил топ-5 из игроков Карпат, которых ему приходилось тренировать
Сегодня из них в "Карпатах" уже никого нет
Бывшего наставника "
Сергей Вакуленко, Егор Назарина, Дима Кльоц, Олег Кудрик и Владислав Дубинчак.
Вот выделил именно их. Хотя хороших футболистов было много. Тот же Мартинс, Тим Халл, Дженнингс, Алексей Сыч и Ростик Лях.
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Источник:Брутальний футбол
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