Санжар составил топ-5 из игроков Карпат, которых ему приходилось тренировать

Бывшего наставника " Карпат " Романа Санжара попросили назвать топ-5 игроков, которых он тренировал во Львове, по потенциалу и мастерством.

Сергей Вакуленко, Егор Назарина, Дима Кльоц, Олег Кудрик и Владислав Дубинчак. Вот выделил именно их. Хотя хороших футболистов было много. Тот же Мартинс, Тим Халл, Дженнингс, Алексей Сыч и Ростик Лях.