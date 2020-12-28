Президент ФК Левый берег: В 2021 году команда стартует во Второй лиге

На столичных Осокорках на прошлой неделе прошел традиционный четвертый по счету турнир на призы ФК "Левый берег" среди юных футболистов 2009 года рождения. По его завершении президент клуба с Осокорков, бывший президент ФК "Александрия" Николай Лавренко отметил, что все проекты в 2020 несмотря на все удалось воплотить в жизнь.

"Приятно, что турнир прошел на нашей новой арене, - отметил Лавренко. - Даже погодные условия нам способствовали и мы за два часа смогли сыграть матчи. Учитывая эпидемию коронавируса важно, что нам удалось провести соревнования на свежем воздухе, ведь в манеже было не совсем комфортно. Отмечу высокий уровень организации турнира. Все соответствовало нашим высоким стандартам. Хочу поблагодарить родителей, которые принимают активное участие в функционировании клуба. Благодарен компании Nike, которая по случаю очередного турнира подарила клуба 50 своих мячей, которые пригодятся воспитанникам клуба".

"Этот турнир подвел черту под интересным и насыщенным событиями годом. Жизнь создает проблемы, а мы их решаем. Важно, что несмотря на непростые времена удалось воплотить в жизнь проекты, которые планировали. Год был очень сложный для всех сфер жизни. Отмечу, что нам удалось вместе с этим создать еще две группы, в том числе и самую возрастную группу ФК "Левый берег". Двигаемся согласно наработанным плану".

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По словам Лавренко, сейчас главное - уровень спортивных сооружений. "Главная задача для меня - восстановление спортивной инфраструктуры. Должны построить максимальную инфраструктуру для детей, чтобы они могли развиваться, видели свое будущее. В апреле 2021 сдаем в эксплуатацию базу футбольной команды. Сейчас строим тренажерный зал, бассейн, зоны для специальной тренировки и подготовки . Планируем построить еще один манеж размером 60 × 40. На данный момент работаем в этом направлении, подыскиваем землю".

По словам Лавренко в 2021 году ФК Левый берег играть в соревнованиях под эгидой ПФЛ. "Несколько лет назад говорил, что больше не буду заниматься большим футболом, однако последнее время тренеры ФК "Левый берег" настойчивы в вопросах футбола. Важно, чтобы дети видели свое будущее, ставили амбициозные задачи перед собой. Говорю о создании профессионального футбольного клуба. В 2021 году ФК "Левый берег" стартует во Второй лиге. С весны будем второй круг играть в чемпионате Украины среди любителей. Думаю, что в июле-августе 2021 на нашем стадионе будут проходить матчи под эгидой ПФЛ. Сделаем все возможное, чтобы еще больше усовершенствовать инфраструктуру и создать хорошую футбольную атмосферу", - резюмировал для ua-football.com президент ФК Левый берег".