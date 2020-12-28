Наставник Диназа признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера Второй лиги по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,44 оказался Владимир Бондаренко - главный тренер вышгородского "Диназа", который привел команду к "зимнему чемпионству" в Группе "А" Второй лиги.

По ходу 2019-2020 годов Владимир Петрович признавался лучшим во Второй лиге по итогам 4 туров.

Рейтинг лучших тренеров Второй лиги по итогам года:

Владимир Бондаренко "Диназ" - 4,44

Виталий Костышин "Подолье" - 4,38

Александр Кучер "Металл" - 4,26

Геннадий Приходько "Кривбасс" - 4,18

Игорь Бадло "Эпицентр" - 4,16