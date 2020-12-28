  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Наставник Диназа признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Диназа признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году

Вторая лига
(1 голосов)

Лауреатом почетного звания стал Владимир Бондаренко

Наставник Диназа признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера Второй лиги по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,44 оказался Владимир Бондаренко - главный тренер вышгородского "Диназа", который привел команду к "зимнему чемпионству" в Группе "А" Второй лиги.

По ходу 2019-2020 годов Владимир Петрович признавался лучшим во Второй лиге по итогам 4 туров.

Рейтинг лучших тренеров Второй лиги по итогам года:

Владимир Бондаренко "Диназ" - 4,44

Виталий Костышин "Подолье" - 4,38

Александр Кучер "Металл" - 4,26

Геннадий Приходько "Кривбасс" - 4,18

Игорь Бадло "Эпицентр" - 4,16

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Бондаренко Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...