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Наставник Диназа признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году
Лауреатом почетного звания стал Владимир Бондаренко
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера
По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,44 оказался Владимир Бондаренко - главный тренер вышгородского "Диназа", который привел команду к "зимнему чемпионству" в Группе "А" Второй лиги.
По ходу 2019-2020 годов Владимир Петрович признавался лучшим во Второй лиге по итогам 4 туров.
Рейтинг лучших тренеров Второй лиги по итогам года:
Владимир Бондаренко "Диназ" - 4,44
Виталий Костышин "Подолье" - 4,38
Александр Кучер "Металл" - 4,26
Геннадий Приходько "Кривбасс" - 4,18
Игорь Бадло "Эпицентр" - 4,16
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