Болотников: У Карпат мало друзей во Львове. Люди хотят вставить нам палки в колеса

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников в эфире Youtube-канала "Сила спорта" рассказал о стратегических планах клуба по возвращению в УПЛ.

"Эта юридическая структура не рассматривается как вариант продолжения жизни "Карпат". Про "Карпаты" Галич все знают, это один из вариантов (ранее сообщалось о возможном объединении клубов). Другие варианты я не могу назвать, потому что вижу, что у нас мало друзей во Львове. Люди хотят вставить нам палки в колеса, им не выгодно. Они хотят либо владеть "Карпатами", либо чтобы клуба не было. Поэтому мы пока такие скрытные, но есть несколько вариантов, как это сделать лучше.

Нам нужна Первая лига, потому что еще год тянуть во Второй с такими малыми доходами очень сложно. Нам даже в Первой лиге их будет мало, нам нужно выходить в УПЛ. Выход в Лигу Европы закрывает весь бюджет. Имея финансирование от болельщиков, можем не просто проедать эти деньги, а тратить на развитие: стадион начать строить, купить игроков и бороться за места повыше. Нам нужно туда, потому что там деньги. Не знаю, за счет чего мы проживем еще один год во Іторой лиге", – сказал Болотников.