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Галицкие Карпаты ради выхода в Первую лигу устроят кадровую революцию
Каждые из Карпат стремятся повысится в классе
Перед игроками
Именно этим вызваны кадровые изменения в команде.
По информации Meta-ratings, больше не будут выступать за "Карпаты" Андрей Бендер, Владимир Садоха, Юрий Верещак, Евгений Седов, Владимир Заваляк, Тарас Томин, Олег Антошик, Богдан Криминский.
В то же время вернулись в львовский "Рух" арендованные Ростислав Лях и Алексей Сыч. Выбывших должны заменить 7-8 игроков с опытом выступлений в УПЛ и Первой лиге.
Из отпуска подопечные Романа Гнатива вернутся 25 января 2021 года, а заключительный этап подготовки проведут в Турции.
Напомним, что после осенней части сезона "Карпаты" в группе "А" Второй лиги занимают пятое место, набрав 20 очков.
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