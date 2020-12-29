Галицкие Карпаты ради выхода в Первую лигу устроят кадровую революцию

Перед игроками "Карпат" из Галича , клубное руководство поставило цель - повыситься в классе.

Именно этим вызваны кадровые изменения в команде.

По информации Meta-ratings, больше не будут выступать за "Карпаты" Андрей Бендер, Владимир Садоха, Юрий Верещак, Евгений Седов, Владимир Заваляк, Тарас Томин, Олег Антошик, Богдан Криминский.

В то же время вернулись в львовский "Рух" арендованные Ростислав Лях и Алексей Сыч. Выбывших должны заменить 7-8 игроков с опытом выступлений в УПЛ и Первой лиге.

Из отпуска подопечные Романа Гнатива вернутся 25 января 2021 года, а заключительный этап подготовки проведут в Турции.

Напомним, что после осенней части сезона "Карпаты" в группе "А" Второй лиги занимают пятое место, набрав 20 очков.