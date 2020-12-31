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Кинаш может вернуться в тернопольскую Ниву

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Опытный хавбек до недавнего времени играл в Армении

Кинаш может вернуться в тернопольскую Ниву
Новина українською

Атакующий полузащитник Ярослав Кинаш может перейти в тернопольскую "Ниву".

32-летний футболист ранее уже выступал за тернополян с марта по май 2019 года. В последнее время он играл в чемпионате Армении за "Торпедо" из Еревана.

Наиболее известен Ярослав Кинаш по выступлениям за луцкую "Волынь". Также он защищал цвета "Руха" и "Самбора".

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В статье: Ярослав Кинаш Нива (Тернополь)
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Источник:
Sport Arena

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