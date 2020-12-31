Кинаш может вернуться в тернопольскую Ниву

Атакующий полузащитник Ярослав Кинаш может перейти в тернопольскую "Ниву" .

32-летний футболист ранее уже выступал за тернополян с марта по май 2019 года. В последнее время он играл в чемпионате Армении за "Торпедо" из Еревана.

Наиболее известен Ярослав Кинаш по выступлениям за луцкую "Волынь". Также он защищал цвета "Руха" и "Самбора".