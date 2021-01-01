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На стадионе команды Второй лиги установили новые сиденья, а рядом возвели отель
Планируется построить еще одну трибуну
На трибунах домашнего для клуба "Эпицентр" стадиона "Колос" в городе Дунаевцы (Хмельницкая область) установили 1500 пластиковых сидений на трибунах. Также введен в действие административный корпус с гостиницей для футбольной команды на 30 мест, сообщил директор клуба Николай Кулик.
В строительных и монтажных работах помогли народный депутат Украины Александр Герега и председатель горсовета Дунаевцы Велина Заець.
Еще накануне газон "Колоса" получил автоматизированный полив и дренажную систему.
А уже весной следующего года, по словам директора "Эпицентра", в Дунаевцах позаботятся о возведении еще одной трибуны на противоположной стороне от главной, на 500 мест.
Также обустроят тренировочное поле с искусственным покрытием.
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