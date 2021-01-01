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На стадионе команды Второй лиги установили новые сиденья, а рядом возвели отель

Вторая лига
(2 голосов)

Планируется построить еще одну трибуну

На стадионе команды Второй лиги установили новые сиденья, а рядом возвели отель
Новина українською

На трибунах домашнего для клуба "Эпицентр" стадиона "Колос" в городе Дунаевцы (Хмельницкая область) установили 1500 пластиковых сидений на трибунах. Также введен в действие административный корпус с гостиницей для футбольной команды на 30 мест, сообщил директор клуба Николай Кулик.

В строительных и монтажных работах помогли народный депутат Украины Александр Герега и председатель горсовета Дунаевцы Велина Заець.

Еще накануне газон "Колоса" получил автоматизированный полив и дренажную систему.

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А уже весной следующего года, по словам директора "Эпицентра", в Дунаевцах позаботятся о возведении еще одной трибуны на противоположной стороне от главной, на 500 мест.

Также обустроят тренировочное поле с искусственным покрытием.

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В статье: Вторая лига Александр Герега Эпицентр (Дунаевцы) Дунаевцы
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Комментарии (3)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
01.01.2021 в 11:04
Кожне село хоче в прем'єр лігу. Візьміть Поділля, та й тягніть їх, кому ви в тих Дунаївцях потрібні..
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0
-1
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armik (Киев)
01.01.2021 в 10:01
О, поднялись на масках.А в прошлом году даже на область не заявились и игроки играли в чемпионате тернопольской области.Имею ввиду тех, кто родом из хмельницкой, бо там вся команда в тернопольской набрана.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
01.01.2021 в 10:46
Тоже сразу вспомниллся самолет и пиар зеленого...
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0
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