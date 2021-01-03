Олег Федорчук снова возглавил Таврию - спустя 15 лет

ФК "Таврия" из Второй лиги объявил о назначении на пост главного тренера Олега Федорчука.

Последние четыре года 59-летний специалист работал в новокаховской "Энергии". В период с 2004 по 2005 годы Федорчук уже возглавлял "Таврию".

В сезоне 2004/05 Олег Федорчук занял второе место в номинации "Тренер сезона в Украине", пропустив вперед коуча донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.