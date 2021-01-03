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Олег Федорчук снова возглавил Таврию - спустя 15 лет
Тренер уже работал в клубе в сезоне 2004/05
ФК "Таврия" из Второй лиги объявил о назначении на пост главного тренера Олега Федорчука.
Последние четыре года 59-летний специалист работал в новокаховской "Энергии". В период с 2004 по 2005 годы Федорчук уже возглавлял "Таврию".
В сезоне 2004/05 Олег Федорчук занял второе место в номинации "Тренер сезона в Украине", пропустив вперед коуча донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.
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Источник:ФК "Таврия"
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