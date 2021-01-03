Новый тренер Таврии: Первый чемпион обязан продолжать выступления на более высоком уровне

Новоиспеченный главный тренер "Таврии" из Второй лиги Олег Федорчук прокомментировал свое назначение.

- Согласившись возглавить команду, которая идет на втором месте, вы взяли на себя большую ответственность. Ведь, насколько я понимаю, будет стоять задача - повыситься в классе?

- Руководство "Таврии"очень грамотно подошло к вопросу клубного строительства. Они хотят, чтобы клуб в целом дорос до Первой лиги, включая и работу над инфраструктурой, и построение клубной вертикали от академии к первой клубной команды. Это то, что отличает серьезные футбольные клубы от временных проектов. Можно "выскочить" выше, но чтобы дорасти до повышения в классе - здесь надо поработать.

- Насколько изменится "Таврия" под вашим руководством?

- Вы знаете, что в начале декабря в Таврии освободили восемь игроков. Это произошло задолго до моего прихода, я пока не знаю причин, но обязательно поинтересуюсь, почему так произошло. Среди оставшихся, изменения будут не очень большие - 4-5 позиций. Я бы хотел, в первую очередь, усилить опорную зону, правый фланг обороны, и на другие позиции найти интересных футболистов, способных не только улучшить конкуренцию, но и качественно усилить команду.

- В середине 2000-х вы возглавляли еще высшей лиги Таврию. Есть некий символизм в том, чтобы более чем через полтора десятилетия оказаться в современном клубе?

- Я всегда говорил: "Таврия" должна жить. Это нужно Украине. Первый чемпион обязан продолжать выступления, и на более высоком уровне. Что для меня "Таврия"? Замечательный опыт. Мне, молодому в то время специалисту из низших лиг, повезло принять команду в Заяева и отдать ее Фоменко. Представляете?

Мы обыгрывали "Днепр" Кучеревского и "Шахтер" Луческу. Побеждали "Металлист", "Ворсклу", "Кривбасс" - на равных играли с "Динамо", в один мяч уступали. Замечательные воспоминания. Особенно мне приятно, что из той команды сразу нескольких игроков, которых мы брали из низших лиг и даже областных чемпионатов, позже пригласили в национальную сборную Украины.

Я, конечно, не провожу параллелей и не хочу разбрасываться словами. Но нынешняя "Таврия" мне также кажется командой с хорошими перспективами, и я хотел бы вдохновить ребят на то, чтобы в будущем они доросли до сборной, еврокубков, трофеев. Мне очень повезло: в свое время более десятка моих футболистов прошли этот путь, и новому поколению я их ставлю в пример, чтобы и они понимали - это реально.