Таврия получила кадровую базу из ДЮСШ и объявила о плане выхода в Первую лигу

Президент " Таврии " Эдуард Репилевский рассказал о намерениях клуба после того, как стал владельцем клуба, а городской совет Новой Каховки - "Энергии".

Мы решили улучшить инфраструктуру и подготовку молодых футболистов в обоих клубах. Теперь, после договоренности руководства двух клубов, "Таврия" и "Энергия" будут совместно финансировать Новокаховскую ДЮСШ. А мы начнем работать над улучшением новокаховского стадиона.

Мы планируем последовательный и системное развитие клуба. Конечно, часть этого - выход в Первую лигу. Но начнем мы с основы, с базиса - инфраструктура, детско-юношеский футбол, создания того коллектива, который мог бы выполнять амбициозные задачи. Именно с этой целью мы приглашаем опытного главного тренера Федорчука.

План развития двух клубов включает улучшения состояния стадионов, развитие собственной системы подготовки футболистов. Надо сделать все в комплексе, чтобы не просто выйти в Первую лигу, но и быть конкурентоспособными на этом уровне.