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Таврия получила кадровую базу из ДЮСШ и объявила о плане выхода в Первую лигу

Вторая лига
(1 голосов)

Вместе с "Энергией" берутся за обновление стадиона

Таврия получила кадровую базу из ДЮСШ и объявила о плане выхода в Первую лигу
Новина українською

Президент "Таврии" Эдуард Репилевский рассказал о намерениях клуба после того, как стал владельцем клуба, а городской совет Новой Каховки - "Энергии".

Мы решили улучшить инфраструктуру и подготовку молодых футболистов в обоих клубах. Теперь, после договоренности руководства двух клубов, "Таврия" и "Энергия" будут совместно финансировать Новокаховскую ДЮСШ. А мы начнем работать над улучшением новокаховского стадиона.

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Мы планируем последовательный и системное развитие клуба. Конечно, часть этого - выход в Первую лигу. Но начнем мы с основы, с базиса - инфраструктура, детско-юношеский футбол, создания того коллектива, который мог бы выполнять амбициозные задачи. Именно с этой целью мы приглашаем опытного главного тренера Федорчука.

План развития двух клубов включает улучшения состояния стадионов, развитие собственной системы подготовки футболистов. Надо сделать все в комплексе, чтобы не просто выйти в Первую лигу, но и быть конкурентоспособными на этом уровне.

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В статье: Вторая лига Энергия (Новая Каховка) Таврия (Симферополь) Эдуард Репилевский
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Источник:
sport arena

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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
04.01.2021 в 09:27
Президент "Таврии" Эдуард Репилевский рассказал о намерениях клуба после того, как стал владельцем клуба, а городской совет Новой Каховки - "Энергии". - дважды перечитал предложение в русской версии и дважды в украинской, но так и не понял ничего. Кто стал президентом Таврии, а кто Энергии?
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