Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таврия получила кадровую базу из ДЮСШ и объявила о плане выхода в Первую лигу
Вместе с "Энергией" берутся за обновление стадиона
Президент "
Мы решили улучшить инфраструктуру и подготовку молодых футболистов в обоих клубах. Теперь, после договоренности руководства двух клубов, "Таврия" и "Энергия" будут совместно финансировать Новокаховскую ДЮСШ. А мы начнем работать над улучшением новокаховского стадиона.
Мы планируем последовательный и системное развитие клуба. Конечно, часть этого - выход в Первую лигу. Но начнем мы с основы, с базиса - инфраструктура, детско-юношеский футбол, создания того коллектива, который мог бы выполнять амбициозные задачи. Именно с этой целью мы приглашаем опытного главного тренера Федорчука.
План развития двух клубов включает улучшения состояния стадионов, развитие собственной системы подготовки футболистов. Надо сделать все в комплексе, чтобы не просто выйти в Первую лигу, но и быть конкурентоспособными на этом уровне.
Популярное сейчас
- Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд
- Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили
- Лейпциг не отстает от Баварии, Дортмунд - четвертый. Турнирная таблица Бундеслиги 2020/21
- Олег Федорчук может возглавить симферопольскую Таврию – СМИ
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО