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Диназ готовит стадион в Демидове к выступлениям в Первой лиге

Вторая лига
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Диназ готовит стадион в Демидове к выступлениям в Первой лиге
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Главный тренер второлиговского "Диназа" Владимир Бондаренко рассказал о последних новостях и зимних планах команды.

"Футболисты "Диназа" возвращаются из отпуска 11 января и была предварительная договоренность, что уже через четыре дня проведем контрольный матч с "Авангардом" из Краматорска, однако пока точно еще неизвестно, приедут ли они на сбор в Киевскую область. Поэтому, скорее всего, впервые сыграем в новом году в конце января - на всеукраинском турнире , посвященном памяти Олега Mакарова.

Спарринги на травяном газоне проведем уже в конце февраля в Турции. Соперники еще уточняются.

"Диназ" покинули Роман Коростышевский, Святослав Грабчак, Александр Беспалый и Артем Mарченко. Усиление будет точечным, максимум три новичка, с опытом выступлений в более именитых командах. Важно, что продолжит защищать спортивную честь "Диназа" один из лидеров - Евгений Чепурненко, также с нетерпением ждем возвращения в строй после серьезной травмы Сергея Ичанского.

Постараемся весной сыграть не хуже чем в первой части сезона. Клубное руководство предпринимает усилия, чтобы стадион в Демидове, где "Диназ" проводит домашние матчи, соответствовал требованиям Первой лиги, прежде всего, это касается увеличения количества посадочных мест на трибунах. Но мы, конечно, очень надеемся, что в недалекой перспективе сможем принимать соперников по месту "прописки" - в Вышгороде", - рассказал Бондаренко.

Напомним, что после осенней части сезона футболисты "Диназа" возглавляют турнирную таблицу в группе "А" Второй лиги, набрав 25 очков.

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В статье: Владимир Бондаренко Диназ (Вышгород)
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