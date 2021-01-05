Вторая лига
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Карпаты покинул 20-летний воспитанник клуба
Не захотел продлевать соглашение
Завершился срок действия контракта с "
Игрок не изъявил желания продлить соглашение с "Карпатами" и оставляет львовскую команду.
В этом сезоне 20-летний воспитанник клуба провел 9 матчей в чемпионате (1 гол) и один поединок в Кубке Украины.
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Источник:Карпати
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