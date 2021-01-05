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Карпаты покинул 20-летний воспитанник клуба

Вторая лига
(1 голосов)

Не захотел продлевать соглашение

Карпаты покинул 20-летний воспитанник клуба
Новина українською

Завершился срок действия контракта с "зелено-белым" клубом полузащитника Ореста Панчишина.

Игрок не изъявил желания продлить соглашение с "Карпатами" и оставляет львовскую команду.

В этом сезоне 20-летний воспитанник клуба провел 9 матчей в чемпионате (1 гол) и один поединок в Кубке Украины.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) свободный агент Орест Панчишин
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Источник:
Карпати

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