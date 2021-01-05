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Экс-тренер Черноморца стал директором в Кривбассе
Заменил Давыденко
Криворожский "
48-летний специалист сменил на этом посту Андрея Давиденко.
Фролов ранее работал тренером в "Черноморце", а 2018 возглавлял первую команду. Также был главным тренером сборной Казахстана U-17 и "Динамо" Батуми.
На зимнюю паузу в чемпионате Второй лиги "Кривбасс" пошел на 4 месте в группе Б.
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Источник:Кривбас
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