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Кривбасс прекратил сотрудничество с тремя игроками
Клуб уже начал формировать состав на вторую часть сезона
Криворожский "
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон, футболистам предоставлен статус свободных агентов.
Напомним, что Воронин провел за "Кривбасс" 1 матч (в Кубке Украины), Процишин на поле появлялся дважды (19 минут), а Кателин сыграл 1 поединок.
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Источник:ФК Кривбасс
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
05.01.2021 в 19:27
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oda1979 (Запорожье)
05.01.2021 в 19:21
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