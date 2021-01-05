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Кривбасс прекратил сотрудничество с тремя игроками

Вторая лига
(2 голосов)

Клуб уже начал формировать состав на вторую часть сезона

Кривбасс прекратил сотрудничество с тремя игроками
Новина українською

Криворожский "Кривбасс", который выйдет из отпуска 11 января, уже приступил к формированию состава на новый сезон. Так, клуб решил не продлевать контракты с тремя футболистами - защитниками Сергеем Ворониным, Арсением Процишиным и нападающим Евгением Кателиным.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон, футболистам предоставлен статус свободных агентов.

Напомним, что Воронин провел за "Кривбасс" 1 матч (в Кубке Украины), Процишин на поле появлялся дважды (19 минут), а Кателин сыграл 1 поединок.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Сергей Воронин Евгений Кателин Арсений Процишин
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
05.01.2021 в 19:27
Прочел в первый раз " прекратил существование" , поржал ))
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oda1979 (Запорожье)
05.01.2021 в 19:21
Зачем клубу, который станет чемпионом Украины через какие то пару лет, нужны посредственные игроки. Идёт чистка состава для настоящих футбольных звёзд
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