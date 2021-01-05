Кривбасс прекратил сотрудничество с тремя игроками

Криворожский " Кривбасс ", который выйдет из отпуска 11 января, уже приступил к формированию состава на новый сезон. Так, клуб решил не продлевать контракты с тремя футболистами - защитниками Сергеем Ворониным, Арсением Процишиным и нападающим Евгением Кателиным.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон, футболистам предоставлен статус свободных агентов.

Напомним, что Воронин провел за "Кривбасс" 1 матч (в Кубке Украины), Процишин на поле появлялся дважды (19 минут), а Кателин сыграл 1 поединок.