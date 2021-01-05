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Подолье в 2021 году получит из городской казны Хмельницкого почти 3,5 млн гривен

Вторая лига
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Всего город выделил на сферу физкультуры и спорта 50 млн гривен

Подолье в 2021 году получит из городской казны Хмельницкого почти 3,5 млн гривен
Новина українською

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин озвучил суммы финансирования городом в 2021 году сферы физической культуры и спорта. Общая сумма составляет 50 миллионов гривен.

При этом ФК "Подолье", который является одним из лидеров своей группы во Второй лиге, получил от города почти 3,5 миллиона гривен.

В 2020 году средства из казны города получили:

- Футбольный клуб "Подолье" - 3 450 000 грн.

- регбийные клубы "Подолье" и "Буревестник" 480 000 грн.

- гандбольный клуб ХНУ- ДЮСШ №1 - 540 000 грн.

- Баскетбольные клубы "Хмельницкая Политехника" (мужская и женская) - 1 700 000 грн

- Волейбольные клубы "Новатор" (мужчины и женщины) - 2 400 000 грн

- Футзальный клуб ДЮСШ №1 (женщины, высшая лига) - 55 000 грн.

- Спортивный клуб "Сокол" (мужчины, Экстра-Лига. Детские команды, 3 возрастные группы) - 1 085 000 грн.

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В статье: Подолье (Хмельницкий)
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