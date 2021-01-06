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Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы

Вторая лига
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Сразу два наставника

Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы
Новина українською

В второлиговой "Таврии" Симферополь - сразу два главных тренера. По словам Сергея Шевченко, информацию о том, что он уже не управляет командой, он получил из СМИ, хотя у него действующий контракт до конца сезона и никаких заявлений об увольнении он не писал.

Более того, несколько дней назад вице-президент "Таврии" Даниил Репилевский в разговоре с Шевченко подтвердил, что именно он - главный тренер и будет готовить команду к весенней части сезона.

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А вскоре на клубном сайте появилось сообщение, что новым главным тренером назначен Олег Федорчук. С тех пор с Шевченко больше никто из клубного руководства не связывался.

По итогам осенней части чемпионата Украины "Таврия" занимает 2 место в группе Б второй лиги.

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В статье: Сергей Шевченко Олег Федорчук Вторая лига Таврия (Симферополь) Даниил Репилевский
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