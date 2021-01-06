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Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы
Сразу два наставника
В второлиговой "
Более того, несколько дней назад вице-президент "Таврии" Даниил Репилевский в разговоре с Шевченко подтвердил, что именно он - главный тренер и будет готовить команду к весенней части сезона.
А вскоре на клубном сайте появилось сообщение, что новым главным тренером назначен Олег Федорчук. С тех пор с Шевченко больше никто из клубного руководства не связывался.
По итогам осенней части чемпионата Украины "Таврия" занимает 2 место в группе Б второй лиги.
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