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Эпицентр усилится двумя защитниками из Первой лиги
Клуб зимой намерен провести серьезную трансферную кампанию
Один из лидеров группы "А" Второй лиги - "
Двое из них - Евгений Захарченко из "Агробизнеса" и Егор Смирнов ("ВПК –Агро") произвели хорошее впечатление на главного тренера подолян Игоря Бадло и близки к подписанию контракта. По амплуа они - защитники. Все же, "Эпицентр" планирует усилиться 4-5 новобранцами, с опытом выступлений в Первой лиге.
Напомним, что после осенней части сезона футболисты "Эпицентра" занимают третье место в группе "А" Второй лиги, набрав 24 очка и имея игру в запасе.
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