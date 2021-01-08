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Эпицентр усилится двумя защитниками из Первой лиги

Вторая лига
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Клуб зимой намерен провести серьезную трансферную кампанию

Эпицентр усилится двумя защитниками из Первой лиги
Новина українською

Один из лидеров группы "А" Второй лиги - "Эпицентр" в новом году уже успел провести мини-сбор, где просмотрел несколько потенциальных новичков.

Двое из них - Евгений Захарченко из "Агробизнеса" и Егор Смирнов ("ВПК –Агро") произвели хорошее впечатление на главного тренера подолян Игоря Бадло и близки к подписанию контракта. По амплуа они - защитники. Все же, "Эпицентр" планирует усилиться 4-5 новобранцами, с опытом выступлений в Первой лиге.

Напомним, что после осенней части сезона футболисты "Эпицентра" занимают третье место в группе "А" Второй лиги, набрав 24 очка и имея игру в запасе.

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В статье: Егор Смирнов Евгений Захарченко Эпицентр (Дунаевцы)
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