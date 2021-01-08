  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Кривбасс на сборах в Турции запланировал восемь спаррингов. Четыре соперника уже известны
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс на сборах в Турции запланировал восемь спаррингов. Четыре соперника уже известны

Вторая лига
(3 голосов)

Выйдет из отпуска команда 11 января

Кривбасс на сборах в Турции запланировал восемь спаррингов. Четыре соперника уже известны
Новина українською

В ближайший понедельник, 11 января, криворожский "Кривбасс" выходит из отпуска и возвращается к тренировкам.

Подготовка к новому сезону начнется с втягивающих тренировок, тестирования и планового медосмотра. Первый сбор продлится с 11 до 17 января, и пройдет в Кривом Роге в спорткомплексе "Горняк".

Второй сбор пройдет с 21 января по 3 февраля также в Кривом Роге. Запланированы три контрольных матча (26.01, 29.01, 03.02),

Третий и четвертый заключительные учебно-подготовительные сборы "Кривбасс" проведет в Турции: с 7 февраля по 11 марта. Тренерский штаб планирует сыграть за это время 8-10 спаррингов. При этом, как сообщает Meta-ratings, четыре спарринг-партнера команды на этом сборе уже известны: "Оболонь", "Полесье", беларусская "Славия" и "Валмиера" (Латвия). Остальные соперники еще уточняются.

Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Кривбасс" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков и имея игру в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...