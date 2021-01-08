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Кривбасс на сборах в Турции запланировал восемь спаррингов. Четыре соперника уже известны
Выйдет из отпуска команда 11 января
В ближайший понедельник, 11 января, криворожский "
Подготовка к новому сезону начнется с втягивающих тренировок, тестирования и планового медосмотра. Первый сбор продлится с 11 до 17 января, и пройдет в Кривом Роге в спорткомплексе "Горняк".
Второй сбор пройдет с 21 января по 3 февраля также в Кривом Роге. Запланированы три контрольных матча (26.01, 29.01, 03.02),
Третий и четвертый заключительные учебно-подготовительные сборы "Кривбасс" проведет в Турции: с 7 февраля по 11 марта. Тренерский штаб планирует сыграть за это время 8-10 спаррингов. При этом, как сообщает Meta-ratings, четыре спарринг-партнера команды на этом сборе уже известны: "Оболонь", "Полесье", беларусская "Славия" и "Валмиера" (Латвия). Остальные соперники еще уточняются.
Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Кривбасс" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков и имея игру в запасе.
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