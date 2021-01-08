Кривбасс на сборах в Турции запланировал восемь спаррингов. Четыре соперника уже известны

В ближайший понедельник, 11 января, криворожский " Кривбасс " выходит из отпуска и возвращается к тренировкам.

Подготовка к новому сезону начнется с втягивающих тренировок, тестирования и планового медосмотра. Первый сбор продлится с 11 до 17 января, и пройдет в Кривом Роге в спорткомплексе "Горняк".

Второй сбор пройдет с 21 января по 3 февраля также в Кривом Роге. Запланированы три контрольных матча (26.01, 29.01, 03.02),

Третий и четвертый заключительные учебно-подготовительные сборы "Кривбасс" проведет в Турции: с 7 февраля по 11 марта. Тренерский штаб планирует сыграть за это время 8-10 спаррингов. При этом, как сообщает Meta-ratings, четыре спарринг-партнера команды на этом сборе уже известны: "Оболонь", "Полесье", беларусская "Славия" и "Валмиера" (Латвия). Остальные соперники еще уточняются.

Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Кривбасс" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков и имея игру в запасе.