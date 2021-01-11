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Карпаты Галич покинуло 10 футболистов

Вторая лига
(1 голосов)

Два футболиста еще под вопросом

Карпаты Галич покинуло 10 футболистов
Новина українською

По информации Sport Arena, футбольный клуб "Карпаты" Галич-Бурштин расстались с десятью игроками и серьезно настроены усилить состав.

Клуб покинули Андрей Бендер, Владимир Заваляк, Тарас Томин, Богдан Криминский, Олег Антошик, Евгений Седов, Юрий Верещак, Владимир Садоха, Артур Орнат и Михаил Козак. Во львовский "Рух" вернулись арендованные Ростислав Лях и Алексей Сыч, но по ним руководство "Карпат" еще будет принимать решение.

Сейчас клуб готовится к изменениям в составе и рассматривает сотрудничество с игроками, способными решать серьезные задачи.

Зимние сборы "Карпаты" из Галича проведут в два этапа. До середины февраля команда Романа Гнатива будет готовиться ко второй части сезона в Украине, после чего планирует отправиться в Турцию.

Напомним, что сейчас "Карпаты Галич" находятся на пятом месте в турнирной таблицы группы А Второй лиги. В 11-ти турах чемпионата команда Гнатива одержала шесть побед.

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В статье: Украинская Премьер-лига Вторая лига группа А Карпаты (Галич)
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Источник:
Sport Arena

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