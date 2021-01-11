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Винницкая Нива получила новых владельцев

Вторая лига
(5 голосов)

Сейчас происходит передача юридических прав

Винницкая Нива получила новых владельцев
Новина українською

Винницкая "Нива" получила новых владельцев.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, сейчас происходит передача юридических прав.

Также отмечается, что команда выйдет из отпуска 25 января. Учебно-тренировочный сбор "Нива" проведет в Виннице. Предварительно запланировано шесть спаррингов.

Напомним, что винницкий клуб в последнее время испытывал проблемы с финансированием, из-за чего в декабре президент "Нивы" Вадим Кудияров покинул занимаемую должность.

Винницкая "Нива" после 11 туров Второй лиги занимает предпоследнее место в группе А с 6 очками.

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В статье: Нива (Винница)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (4)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
11.01.2021 в 19:21
Вітаю. Надіюсь найближчим часом, в прем'єр лігу, замість Колосів і Інгульців ввійдуть команди з обласних центрів.
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
11.01.2021 в 19:45
Ага якраз) Я думаю ця зміна керівництва шило на мило і нічого путнього як не було так і не буде....
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.01.2021 в 19:15
небось Порошенко ?
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0
-1
royalstas (Вінниця)
11.01.2021 в 19:47
Якби у нього був інтерес Нива ще при його президенстві була б в премєр лізі.....
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0
0


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