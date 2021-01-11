Винницкая "Нива" получила новых владельцев.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, сейчас происходит передача юридических прав.

Также отмечается, что команда выйдет из отпуска 25 января. Учебно-тренировочный сбор "Нива" проведет в Виннице. Предварительно запланировано шесть спаррингов.

Напомним, что винницкий клуб в последнее время испытывал проблемы с финансированием, из-за чего в декабре президент "Нивы" Вадим Кудияров покинул занимаемую должность .

Винницкая "Нива" после 11 туров Второй лиги занимает предпоследнее место в группе А с 6 очками.