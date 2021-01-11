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Винницкая Нива получила новых владельцев
Сейчас происходит передача юридических прав
Как сообщает официальный сайт ПФЛ, сейчас происходит передача юридических прав.
Также отмечается, что команда выйдет из отпуска 25 января. Учебно-тренировочный сбор "Нива" проведет в Виннице. Предварительно запланировано шесть спаррингов.
Напомним, что винницкий клуб в последнее время испытывал проблемы с финансированием, из-за чего в декабре президент "Нивы" Вадим Кудияров
Винницкая "Нива" после 11 туров Второй лиги занимает предпоследнее место в группе А с 6 очками.
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