Вторая лига
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Кривбасс подписал экс-хавбека Миная
Артур Карноза перебрался в Кривой Рог
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Условия соглашения с игроком клуб не сообщает.
Напомним, что последним клубом хавбека был "Минай", за который в первой половине сезона Артур провел всего три матча (один в УПЛ и два – в Кубке Украины).
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