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Кривбасс подписал экс-хавбека Миная

Вторая лига
(1 голосов)

Артур Карноза перебрался в Кривой Рог

Кривбасс подписал экс-хавбека Миная
Новина українською

"Кривбасс" подписал контракт с 30-летним украинским полузащитником Артуром Карнозой.

Условия соглашения с игроком клуб не сообщает.

Напомним, что последним клубом хавбека был "Минай", за который в первой половине сезона Артур провел всего три матча (один в УПЛ и два – в Кубке Украины).

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В статье: Артур Карноза Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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