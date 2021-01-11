Кривбасс подписал экс-хавбека Миная

" Кривбасс " подписал контракт с 30-летним украинским полузащитником Артуром Карнозой.

Условия соглашения с игроком клуб не сообщает.

Напомним, что последним клубом хавбека был "Минай", за который в первой половине сезона Артур провел всего три матча (один в УПЛ и два – в Кубке Украины).