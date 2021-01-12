В Ниве говорят о планах нового инвестора и возмущаются интересом правоохранителей

Экс-президент винницкой " Нивы " Вадим Кудияров рассказал о новых владельцах клуба и заявил о их планах по выходу в Первую лигу и УПЛ.

Он не захотел рассказывать, кто это, однако отметил причине: в последние годы клуб финансировался из городского и областного бюджетов, а сегодня эти средства очень скудны и их не хватает на существование клуба.

Кроме того, сегодня правоохранительные органы трогают футболистов, тренерский штаб по поводу движения этих средств. В таких условиях клуб не может существовать. Поэтому я в конце ноября прекратил свои полномочия президента клуба. Но мы нашли инвесторов, на которых сегодня переписываем все уставные документы: это ООО, общественная организация, торговая марка клуба. Они берут на себя обязательства дальше финансировать клуб и развивать футбол в нашем регионе. Но пока я не могу публично заявить, кто это. Думаю, когда мы в ближайшее время завершим передачу всех документов, мы об этом объявим.

Сейчас, по словам Кудиярова, полностью передано ООО, новый владелец будет привлекать инвесторов в клуб.

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Там речь идет о серьезном подходе. Если им удастся реализовать свои амбициозные планы, то у команды будет задача выхода в Первую лигу, а в будущем, возможно, и в УПЛ. Это комплексный вопрос, который касается реконструкции стадиона и так далее. Будем надеяться, что это все у них получится. Это будут значительные средства - больше тех, которые мы получали из бюджета.

Экс-президент Кудияров сообщил, что правоохранительные органы в течение последних нескольких месяцев, "когда решаются судьбоносные вопросы для клуба", очень активно интересуются финансированием "Нивы".