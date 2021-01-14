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Дулуб: Карпаты – это легенда украинского футбола, команда-бренд

Вторая лига
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Тренер рассказал, почему он ушел из Карпат

Дулуб: Карпаты – это легенда украинского футбола, команда-бренд
Новина українською

Белорусский тренер Олег Дулуб рассказал, почему он в 2017 году ушел из "Карпат".

– Когда я был футболистом, я не так обращал внимание на семью. У меня так получалось, что я все время в перелетах, переездах. Меня это все устраивало. Потом у меня был серьезный разговор с дочкой, она сказала мне "Знаешь, наверное, мы без тебя выросли". Потом наступил момент – сын заканчивал 11-й класс, а в США у дочки родилась двойня. Жена должна была улететь в Америку, а сын – поступать в ВУЗ. То есть жена улетела, а здесь в квартире 18-летний парень. Я сам был 18-летним, понимаю, что у него было в голове.

Мы долго разговаривали с Петром Петровичем (Дыминским – прим.), он предложил мне – я могу спокойно улететь, а потом через два месяца вернуться, когда все улажу. Я сказал, что единственное, что меня не устраивает – команду будет готовить другой человек. Это неправильно, что будет готовить условный Андрей Тлумак, а я вернусь на их место.

Благодарен Дыминскому, что он пошел навстречу. Когда мы утрясли этот момент, так сложилось, что сразу поступило предложение от "Черноморца". Я с удовольствием его принял.

– То, что сейчас произошло с "Карпатами" – беспокоит?

– Вообще не понятно. Для меня "Карпаты" – это легенда украинского футбола. Как и Одесса, "Динамо", "Шахтер", "Металлист", которого нет. Понятно, что все упирается в деньги. В бизнес и так далее. Но это команды-бренды. Я надеюсь, что "Карпаты" возродятся. Я оставил часть своей жизни в этом клубе. Возможно, пафосно звучит, но так есть на самом деле.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Дулуб
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Источник:
Трибуна

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