Олег Дулуб: Нравится, как работает Шевченко

Белорусский тренер Олег Дулуб рассказал, кого считает из украинских тренеров самым сильным на данный момент.

- А, на данный момент… Вообще из украинских – Лобановский. То наследие, которое он оставил, оно даже процентов на десять не выработано. Когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что человек обогнал свое время лет на 40.

Если брать по нынешним тренерам – нравится, как работает Шевченко. У него нет опыта, но насколько правильно и грамотно все построено. Подбор тренерского штаба. Второй момент – не боится доверять молодым ребятам. Для меня было откровением, когда мы ("Карпаты" – прим.) взяли Матвиенко. Человек пришел из дубля "Шахтера", поменял позицию, стал левым крайним защитником, а через месяц получил приглашение в сборную. А у нас как раз была пропущенная игра с "Олимпиком".

Я про себя думаю "Ну, нормально, съездит в сборную, покатается, вернется, как раз под этот матч с "Олимпиком". Даже не наигрывали особо футболиста ему на замену. Идет день, два, три. Слежу за информацией – вроде в составе наигрывается. Думаю, ну все равно в Хорватию не возьмут. Смотрю – в Хорватию полетел. Выходит в старте. Человек, который месяц назад был в дубле "Шахтера". Нужно иметь смелость, либо чуйку, как говорят тренеры.

Очень нравилось, как работал Ребров в «Динамо», особенно в 2016 году. То как была выстроена их игра. Нравится и то, как он работает сейчас в "Ференцвароше". Смотрел матч с "Динамо". Понятно, что по кадрам потенциал у Реброва был ниже, но тактически он не уступил киевлянам.

Нравилась работа Михайленко с "Днепром-1". Тоже видно – думающий, творческий тренер. И в последнее время, наверное, Скрипник, конечно. Человек приехал из Германии, выиграл чемпионат в Латвии, вернулся в Украину. Его "Заря" очень неплохо смотрелась, особенно на весеннем отрезке.

В целом – тренерский потенциал у Украины довольно высокий, – сказал Дулуб.