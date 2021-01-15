Главный тренер галицких Карпат объяснил разительные перемены с составом во время зимней паузы

Роман Гнатив, наставник " Карпат " из Галича, которые выступают во Второй лиге, прокомментировал кадровые изменения во время паузы между осенней и весенней части чемпионата.

- Сейчас команду покинули ряд игроков. Среди тех, кто ушел, основными были Заваляк, Криминский, Антошик, Садоха, Верещак. По сути пол команды. Почему решили попрощаться со своими лидерами?

- Ну, откровенно говоря эти ребята играли неплохо, но у нас есть видение, что на их позиции нужно брать более сильных. Вот, например, Верещак - хороший нападающий, мы его брали из-за того, что он забивной. В командах, в которых был Юра, он там забивал. У нас почему-то не пошло, хотя у него были моменты, но, кажется, ни одного гола он так и не забил. Форвард, который не может отмечаться - не тот результат, на который мы рассчитывали. Считаю, что ему нужно было один забить, чтобы пошло, но не удалось это сделать. Надеюсь, что в других командах он снова начнет забивать. Так же и остальные игроки, каждый внес свой определенный вклад в наш результат. Однако пока мы нуждаемся сильных футболистов на эти позиции.

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- Также непонятна ситуация по Ляху и Сычу, они играли на правах аренды и сейчас вернулись в "Рух". В недавнем интервью "Спортарене" вы сказали, что по ним вопрос будет решаться. Что именно будет решаться - хотите продлить аренду?

- Конечно, хотели бы продлить аренду. Потому что они были у нас на ведущих ролях. Сейчас это зависит от них, от того, как они себя проявят в первой команде "Руха". Если они поедут на сбор с ними и их там оставят, то мы не сможем арендовать этих игроков. Если Ростислав и Алексей не будут задействованы в первой команде, то, по-моему, им лучше играть во Второй лиге, набираться опыта, чем в дубле. Будем видеть.