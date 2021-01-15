Тренер Карпат выразил недовольство длительной паузой в чемпионате Второй лиги

Роман Гнатив, наставник галицких " Карпат ", высказался по поводу паузы между осенней и весенней частями чемпионата во Второй лиге.

Последний матч был сыгран еще в ноябре, а первый официальный матч в этом году состоится в середине марта.

Конечно, пауза слишком длинная. Уже просто не знаешь куда деться. И для футболистов такая большая пауза - это не хорошо. У нас страна в таких климатических условиях. Если еще УПЛ может начинать в феврале, потому что их стадионы имеют подогревы и остальные условия, так же, как и Первая лига, то мы не имеем таких возможностей.

Наиболее оптимально - начинать в первых числах марта или уже в конце февраля. Это было бы нормально. Но опять же, у нас такая погода. Вот до сегодняшнего дня не было снега [интервью было записано 13 января], было тепло, а сейчас неделю будут морозы, -20. Как показывает практика, у нас зима начинается только в марте. Опять же все сводится к стадионам, у которых есть подогрев.