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Тренер Карпат выразил недовольство длительной паузой в чемпионате Второй лиги
Можно и в начале марта
Роман Гнатив, наставник галицких "
Последний матч был сыгран еще в ноябре, а первый официальный матч в этом году состоится в середине марта.
Конечно, пауза слишком длинная. Уже просто не знаешь куда деться. И для футболистов такая большая пауза - это не хорошо. У нас страна в таких климатических условиях. Если еще УПЛ может начинать в феврале, потому что их стадионы имеют подогревы и остальные условия, так же, как и Первая лига, то мы не имеем таких возможностей.
Наиболее оптимально - начинать в первых числах марта или уже в конце февраля. Это было бы нормально. Но опять же, у нас такая погода. Вот до сегодняшнего дня не было снега [интервью было записано 13 января], было тепло, а сейчас неделю будут морозы, -20. Как показывает практика, у нас зима начинается только в марте. Опять же все сводится к стадионам, у которых есть подогрев.
Вот в конце прошлого года случай с матчем "Ингулец" - "Шахтер". Это в УПЛ такое произошло, а во Второй лиге, я не представляю, сколько нужно денег, чтобы это поддерживать. После зимы включить подогрев, это не за день-два, нужно это делать заблаговременно, чтобы прогрелась земля, трава. Я не сильно в этом компетентен, но думаю, что серьезные финансовые затраты пойдут на клуб. Поэтому сейчас единственный выход - это разве что позже начинать чемпионат.
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