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Главный зелено-белый клуб украинского футбола празднует День рождения
Сложные времена "львов"
Сегодня, 18 января, исполняется 58 лет львовским "
"Карпаты" были безоговорочным лидером футбола Западной Украины со времени создания в СССР и почти все 30 лет независимой Украины.
Через клуб прошли десятки выдающихся футболистов, игроков сборных СССР, Украины и многих других стран.
"Карпаты" 5 раз участвовали в еврокубках, главными достижениями на внутренней арене является победа в Кубке СССР 1969 года, бронзовые медали высшей лиги Украины в чемпионате 1997/1998 годов.
Сегодня "Карпаты" переживают тяжелые времена: отказался от финансирования клуба многолетний инвестор, разыскиваемый полицией в Украине одиозный олигарх Петр Дыминский. Уже с новым совладельцем Олегом Смалийчуком команда оказалась во Второй лиге и с большим количеством финансовых проблем.
Сейчас зелено-белые рассчитались с большинством долгов, однако по итогам "осенней" части чемпионата в группе «А» Второй лиги "Карпаты" занимают последнюю 13-ю строчку.
На фоне катастрофических проблем появились слухи о том, что клуб может объявить себя банкротом, его место якобы должны были занять "Карпаты" Галич. В то же время группа ветеранов "Карпат" во главе со Степаном Юрчишиным и Андреем Тлумаком хочет основать еще один альтернативный клуб [уже третий], он должен продолжить традиции "зелено-белых" - во Вторую лигу он заявиться со следующего сезона.
Сюжет об истории победы "Карпат" в Кубке СССР 1969 года
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