Главный зелено-белый клуб украинского футбола празднует День рождения

Сегодня, 18 января, исполняется 58 лет львовским " Карпатам ". В 1963 году клуб создали на базе любительской заводской команды "Сельмаш", пригласили нескольких игроков месного профессионального клуба СКА. С тех пор именно "Карпаты", их "зелено-белые" цвета и герб со львом стали символами Львовского футбола.

"Карпаты" были безоговорочным лидером футбола Западной Украины со времени создания в СССР и почти все 30 лет независимой Украины.

Через клуб прошли десятки выдающихся футболистов, игроков сборных СССР, Украины и многих других стран.

"Карпаты" 5 раз участвовали в еврокубках, главными достижениями на внутренней арене является победа в Кубке СССР 1969 года, бронзовые медали высшей лиги Украины в чемпионате 1997/1998 годов.

Сегодня "Карпаты" переживают тяжелые времена: отказался от финансирования клуба многолетний инвестор, разыскиваемый полицией в Украине одиозный олигарх Петр Дыминский. Уже с новым совладельцем Олегом Смалийчуком команда оказалась во Второй лиге и с большим количеством финансовых проблем.

Сейчас зелено-белые рассчитались с большинством долгов, однако по итогам "осенней" части чемпионата в группе «А» Второй лиги "Карпаты" занимают последнюю 13-ю строчку.

На фоне катастрофических проблем появились слухи о том, что клуб может объявить себя банкротом, его место якобы должны были занять "Карпаты" Галич. В то же время группа ветеранов "Карпат" во главе со Степаном Юрчишиным и Андреем Тлумаком хочет основать еще один альтернативный клуб [уже третий], он должен продолжить традиции "зелено-белых" - во Вторую лигу он заявиться со следующего сезона.

Сюжет об истории победы "Карпат" в Кубке СССР 1969 года