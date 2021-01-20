Вторая лига
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Кривбасс просматривает нападающего с чемпионата Грузии, полузащитника и двух защитников
Перед стартом весенней части сезона
Заканчивается первый учебно-подготовительный сбор криворожского "
Сейчас в первой команде на просмотре находятся четверо исполнителей.
Это игроки разных амплуа:
- защитники 26-летний Дмитрий Фатеев (последний клуб - «Ингулец» Петрово) и 27-летний Роман Никитюк («Волынь» Луцк)
- полузащитник, 23-летний Алексей Збунь ( «Горняк-Спорт» Горишние Плавни)
- нападающий, 28-летний Ярослав Квасов ( «Телави» Телави, Грузия)
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Источник:Кривбас
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fabo82
20.01.2021 в 12:16
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