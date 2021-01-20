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Кривбасс просматривает нападающего с чемпионата Грузии, полузащитника и двух защитников

Вторая лига
(1 голосов)

Перед стартом весенней части сезона

Кривбасс просматривает нападающего с чемпионата Грузии, полузащитника и двух защитников
Новина українською

Заканчивается первый учебно-подготовительный сбор криворожского "Кривбасса" из Второй лиги, продолжается селекционный процесс.

Сейчас в первой команде на просмотре находятся четверо исполнителей.

Это игроки разных амплуа:

  • защитники 26-летний Дмитрий Фатеев (последний клуб - «Ингулец» Петрово) и 27-летний Роман Никитюк («Волынь» Луцк)
  • полузащитник, 23-летний Алексей Збунь ( «Горняк-Спорт» Горишние Плавни)
  • нападающий, 28-летний Ярослав Квасов ( «Телави» Телави, Грузия)
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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) чемпионат Грузии
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Источник:
Кривбас

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Комментарии (1)
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fabo82
20.01.2021 в 12:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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