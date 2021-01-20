Карпаты выбирают форму с помощью болельщиков

Руководство львовских "Карпат" закончили разработку новой "бело-зеленой" экипировки на следующий сезон. На выбор болельщикам было представлено форму с горизонтальными и вертикальными полосками. Однако, принять участие в голосовании смогут только патроны "Карпат" – те, кто которые задонатили не менее 6 евро.

Кроме этого клуб сообщил, что готова красно-черная форма, на которой будут готовы фамилии патронов.

Друзі, ми закінчили розробку нової форми на наступний сезон!



Червоно-чорний комплект з прізвищами патронів залишимо в секреті. А по зелено-білій формі хочемо порадитись з вами.



Плануємо повернути старі-добрі смужки. Які краще – вертикальні чи горизонтальні? Пишіть в коментарях! pic.twitter.com/kMQ9YhReLX — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) January 20, 2021

Голосование продлится до 10 февраля. Принять участие в опросе можно - здесь.