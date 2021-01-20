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Карпаты выбирают форму с помощью болельщиков
Карпаты дали право за донаты принять участие в выборе новой формы
Руководство львовских "Карпат" закончили разработку новой "бело-зеленой" экипировки на следующий сезон. На выбор болельщикам было представлено форму с горизонтальными и вертикальными полосками. Однако, принять участие в голосовании смогут только патроны "Карпат" – те, кто которые задонатили не менее 6 евро.
Кроме этого клуб сообщил, что готова красно-черная форма, на которой будут готовы фамилии патронов.
Друзі, ми закінчили розробку нової форми на наступний сезон!— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) January 20, 2021
Червоно-чорний комплект з прізвищами патронів залишимо в секреті. А по зелено-білій формі хочемо порадитись з вами.
Плануємо повернути старі-добрі смужки. Які краще – вертикальні чи горизонтальні? Пишіть в коментарях! pic.twitter.com/kMQ9YhReLX
Голосование продлится до 10 февраля. Принять участие в опросе можно - здесь.
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