  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты выбирают форму с помощью болельщиков
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты выбирают форму с помощью болельщиков

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты дали право за донаты принять участие в выборе новой формы

Карпаты выбирают форму с помощью болельщиков
Новина українською

Руководство львовских "Карпат" закончили разработку новой "бело-зеленой" экипировки на следующий сезон. На выбор болельщикам было представлено форму с горизонтальными и вертикальными полосками. Однако, принять участие в голосовании смогут только патроны "Карпат" – те, кто которые задонатили не менее 6 евро.

Кроме этого клуб сообщил, что готова красно-черная форма, на которой будут готовы фамилии патронов.

Голосование продлится до 10 февраля. Принять участие в опросе можно - здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Карпаты Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...